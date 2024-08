San Vito: la figlia riconosce il corpo del sub Raffaele Assin

Come si temeva è di Raffaele Assin, il corpo che i vigili del fuoco hanno individuato ieri mattina a 147 metri di profondità, di fronte il villaggio Calampiso di San Vito Lo Capo. A riconoscerlo è stata la figlia del 67enne. Il corpo è stato recuperato mediante il ROV e si trova ora sulla motobarca dei vigili del fuoco. La salma sta per essere trasportata al distaccamento portuale di Trapani. Assin, qualche giorno addietro è uscito a mare per un’immersione e non ha più fatto rientro a riva.