San Vito Lo Capo: continuano le ricerche di Raffaele Assin. Il sub di Makari è disperso in mare da giovedì scorso

Continuano le ricerche di Raffaele Assin, 67 anni, milanese trapiantato ma ormai trapiantato a Makari, frazione balneare di San Vito Lo Capo.

Dell’uomo sub esperto e appassionato di immersioni, scomparso nelle acque di Calampiso durante un’immersione nessuna traccia. Le ricerche, sono tuttora in corso, con l’impiego di numerosi mezzi della Guardia costiera e subacquei specializzati.

L’allarme era stato lanciato alle 14 di giovedì 8 agosto, quando il gestore dei pontili di San Vito Lo Capo, notando che il gommone di Assin era ormeggiato ma senza alcun segno del sub, avevano avvisato la Guardia costiera. Le operazioni di ricerca si sono concentrate nell’area in cui Assin si sarebbe tuffato, a circa 100 metri di profondità. Nella zona, i militari hanno rinvenuto il gommone con cui il sub era uscito per l’immersione, legato ad una cima, con le bombole di riserva a bordo, ma finora le ricerche hanno dato esito negativo.

Le ricerche si avvalgono di tecnologie avanzate tra cui un robot subacquee fornito da una ditta privata, impegnata in lavori di restauro sul fondale della zona.

Si teme che un malore improvviso possa aver colto di sorpresa Assin, impedendogli di risalire in superficie.