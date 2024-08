Tragedie nelle acqua campobellesi. A Tre Fontane una ragazza ha accusato un malore mentre si trovava in acqua sulla sua tavola da surf gonfiabile. I bagnanti che si sono accorti, l’hanno portata a riva per prestargli il primo soccorso. Arrivata l’ambulanza del 118, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto le forze dell’ordine per indagare sull’accaduto.