Favignana da scoprire: Scalo Cavallo, tra mare e tufo

Nella parte nord –orientale dell’isola di Favignana, tra i punti che meritano una visita, c’è anche Scalo Cavallo. La curiosità di scoprire i vari volti dell’isola, porterà i visitatori a luoghi di una bellezza inaspettata, frutto della inusuale miscela fra conformazioni naturali e mano dell’uomo. Si trova infatti nei pressi di un’antica cava di tufo, come tante se ne possono vedere sull’isola, abbandonata quanto è finita l’attività di estrazione, e questo regala al luogo un’atmosfera diversa da quella di altre parti dell’isola.

Poco frequentata, è perfetta per chi ama godersi un momento di relax in un ambiente suggestivo, un po’ aspro forse ma autentico, e fare un tuffo in acque cangianti, capaci di passare dalle trasparenze al blu intenso, ricche di fauna marina e vegetazione.

Si tratta di un ambiente prevalentemente roccioso, che in alcuni punti si dirada più dolcemente che in altri, che darà soddisfazione agli amanti di pinne e mascherina, a chi spera in una bella nuotata o chi fa snorkeling.

Scalo Cavallo è capace di accontentare sia chi ha voglia di qualche tuffo e chi preferisce una discesa al mare più morbida. Presenti anche alcune piccole vasche naturali dove pure i bambini possono divertirsi.

Per arrivare si dovrà percorrere un breve sentiero. Data la natura frastagliata e rocciosa del luogo, sono consigliate le scarpe da scoglio.

Può essere un ottimo punto dove sostare soprattutto con venti che soffiano da sud, sud-est e sud-ovest.