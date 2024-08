E’ venuto a mancare all’età di 72 anni Ignazio Valenti. Per anni funzionario alla Banca di Marsala e poi della Banca Intesa Sanpaolo, era molto conosciuto in città, per la sua disponibilità, il carattere solare e amante della vita. Lascia la moglie e due figlie. I funerali si terranno lunedì 5 agosto, alle 11, presso la Chiesa Madre di Marsala.