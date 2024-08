Ferrantelli: “Sono sempre stato Democratico Cristiano”

Il consigliere comunale di Marsala, Pino Ferrantelli torna sulla sua adesione alla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, annunciata nei giorni scorsi a Sala delle Lapidi. Di fatto, la nota odierna offre una controreplica al comunicato diffuso dall’Mpa, che aveva sottolineato come Ferrantelli, pur avendo aderito al gruppo consiliare non avesse mai preso la tessera del Movimento per l’Autonomia.

“Il sottoscritto è sempre stato Democratico Cristiano – afferma Ferrantelli -. Dopo l’azzeramento della DC a seguito di Tangentopoli, molti di noi sono stati costretti a trovare collocazione vicina agli ideali della DC. La mia candidatura in Fratelli d’Italia è stata accettata dal Segretario Provinciale del Partito come un momento di passaggio e contingente. La successiva adesione al MpA, fondato da un ex democristiano, Raffaele Lombardo, mi sembrava la collocazione più vicina alla DC, fino a quando la DC vera e propria non ha fatto ritorno. L’unica tessera di Partito che io ho e avrò e quella della DC. Nessuna ambiguità e mai nessuna critica mossami, anzi sto avendo dei proseliti per essere ritornato nella mia casa dove sono nato e cresciuto politicamente: la DC. Non so quanti altri dell’MpA che scrivono di ” ambiguità” possono dire la stessa cosa. Ambigui saranno coloro che da una collocazione di Partito del tutto diversa dagli obiettivi dell’MpA si sono ritrovate in questo fondato da un ex democristiano. Suggerisco a qualcuno di non farsi strumentalizzare nell’inviare comunicati del tutto privi di significato e non veritieri”.