Marsala, Ferrantelli lascia l’Mpa che replica: “Non è mai stato un nostro iscritto”

L’ MPA Marsala con una nota stampa prende le distanze dalle dichiarazioni del consigliere comunale di Marsala Pino Ferrantelli che nella seduta del 31 luglio ha affermato di lasciare il gruppo dell’Mpa per aderire assieme al collega Gaspare Di Girolamo alla Dc di Totò Cuffaro.

“Apprendiamo la notizia di una dichiarazione del consigliere Pino Ferrantelli con la quale annuncia la sua fuoriuscita dal nostro partito – afferma il comunicato stampa -.

Teniamo a precisare che il consigliere in questione, eletto nella lista di Fratelli d’Italia, non si è mai tesserato in MPA e più volte è stato, anzi, destinatario di critiche per i vari passaggi ambigui e in controtendenza proprio con la linea del nostro partito”