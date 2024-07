San Vito, nella Baia di Castelluzzo il Villaggio Gastronomico di “Bagli, Olio e Mare”

Dall’ 1 al 4 agosto, la Baia Santa Margherita di Castelluzzo, a San Vito lo Capo, diventa il luogo dei sapori, delle tradizioni e dell’intrattenimento con “Bagli, Olio e Mare”. L’edizione 2024 si arricchisce di importanti novità: un’offerta gastronomica ampliata con menu tematici giornalieri, l’introduzione di emozionanti sessioni di parapendio e parawinch, escursioni e interessanti talk show con esperti del settore enogastronomico e turistico. Il programma si apre l’1 agosto con attività di volo dalle 12:00, seguite da un suggestivo trekking “I Tesori fra gli Ulivi” alle 17:00. La serata proseguirà con una cena sotto le stelle, un talk show con ospiti d’eccezione e si concluderà con il concerto degli ExtraLarge.

Il talk show del 1° agosto, alle ore 20.30, vedrà la partecipazione di Francesco La Sala, sindaco di San Vito lo Capo; Vito Grammatico, presidente dell’Associazione Turistico Culturale “Castelluzzo”; Matteo Ala, esperto di comunicazione e marketing di Sicilia Food Awards; e Rosa Palmeri, tecnologa alimentare. Conduce Vittoria Abbenante.

Il 2 agosto seguirà con il trekking “La Torre e l’Infinito” nel pomeriggio e la sera la cena sotto le stelle e il concerto dei Frthone. Il weekend del 3 e 4 agosto vedrà l’aggiunta del “Pranzo con il naso all’insù” alle 13:00, oltre alle consuete attività di volo, cene sotto le stelle e concerti serali con The New Band e I Cantunera. Tutti i concerti iniziano alle 22.30. Il 3 agosto, sempre alle 20.30, si terrà un secondo talk show a cura della testata giornalistica Cronache di gusto che tratterà temi legati al mare, all’ olio e ai bagli storici. Tra i partecipanti: Giacomo Pappalardo, presidente della Cooperativa San Vito Pesca, Manfredi Barbera, CEO Oleifici Barbera, fondatore del Cofiol e consigliere di Oro Sicilia, Memmo Gambina dell’associazione “I sentieri di Gù”, Antonio Marino, presidente di Federalberghi Trapani, Fabrizio Carrera, giornalista, direttore e fondatore di Cronache di Gusto, Peppe Buffa, chef e direttore gastronomico di Bagli, Olio e Mare. Modera il talk la giornalista Clara Minissale.

Il Villaggio Gastronomico, completamente rinnovato nell’edizione 2024, accoglierà gli ospiti per cena il giovedì e venerdì, dalle 19:00 alle 22:00, offrendo la perfetta occasione per una serata all’insegna del gusto. Nel fine settimana, l’offerta si amplia: il sabato e la domenica, oltre alla cena serale, sarà possibile gustare un pranzo dalle 12:00 alle 15:30, permettendo ai visitatori di godere dei sapori siciliani anche nelle ore più luminose della giornata. Il cuore pulsante del Villaggio è il suo menu degustazione. Questo percorso gastronomico inizia con fragranti bruschette, un antipasto che stuzzica il palato e prepara alle delizie a seguire. I primi piatti, vero fiore all’occhiello della cucina siciliana, cambiano quotidianamente: il giovedì si potrà assaporare le Spaccatelle Torre Salina, il venerdì le Pennette Tonnara Cofano, il sabato la tradizionale Pasta c’anciova, mentre la domenica sarà la volta della Pasta cu l’agghia alla trapanese, un classico intramontabile. Il viaggio continua con un secondo piatto di pesce fritto del giorno, garantendo freschezza e qualità. A concludere il pasto, la dolcezza della frutta di stagione. Il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino locale o, per chi preferisce, acqua fresca.

“Con questo Villaggio Gastronomico, vogliamo offrire ai nostri ospiti non solo un pasto, ma un’autentica esperienza culinaria siciliana – afferma Peppe Buffa, chef e direttore gastronomico dell’evento -. Ogni piatto racconta una storia, ogni sapore evoca la ricchezza della nostra terra e del nostro mare“.

Gli chef locali, custodi di antiche ricette tramandate di generazione in generazione, preparano ogni piatto con passione e dedizione, utilizzando ingredienti freschi e di alta qualità. Un aspetto fondamentale dell’evento è l’attenzione all’accessibilità. “Bagli, Olio e Mare” si impegna a garantire un’esperienza inclusiva per tutti i visitatori, compresi quelli con disabilità motorie. Sono stati predisposti tavoli riservati per persone con disabilità motorie nell’area ristorazione, assicurando comfort e facilità di accesso.

Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo, commenta: “Abbiamo voluto arricchire ulteriormente l’offerta di ‘Bagli, Olio e Mare’. Le nuove attività, i talk show tematici offriranno ai visitatori un’esperienza ancora più coinvolgente e aperta a tutti. Vogliamo che ‘Bagli, Olio e Mare’ non sia solo un momento di festa e di gusto, ma anche un’occasione di crescita e di scambio culturale“.

Vito Grammatico, presidente dell’Associazione Turistico Culturale “Castelluzzo” e organizzatore, aggiunge: “Il nostro obiettivo è far vivere a pieno la cultura e le tradizioni siciliane a tutti i nostri ospiti. Quest’anno, abbiamo anche organizzato un press tour dedicato alla stampa specializzata gastronomica e turistica, per far conoscere e apprezzare ancora di più le eccellenze del nostro territorio.”

L’evento mantiene il suo forte impegno per la sostenibilità, con una zona completamente car-free, l’utilizzo di materiali 100% plastic-free e una raccolta differenziata che raggiunge il 98%. L’ingresso all’evento è gratuito, mentre le attività specifiche come degustazioni ed escursioni sono a pagamento e prenotabili direttamente in loco.

Bagli, Olio e Mare è organizzato dall’Associazione Turistico Culturale “Castelluzzo” con il contributo del Comune di San Vito lo Capo in collaborazione con aziende del territorio. Quest’anno, la manifestazione si arricchisce grazie alle collaborazioni con CO.FI.OL Consorzio Filiera Olivicola e l’organizzazione di produttori O.R.O. Sicilia, che porteranno la loro esperienza nel campo dell’olio d’oliva di qualità, e con Sicilia Food Awards, che contribuirà a valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio. Tra i partner anche Federalberghi Trapani. Media Partner: Cronache di gusto. Le escursioni guidate sono a cura dell’Associazione “I sentieri di Gù”. Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.sanvitoweb.com/it/bagli-olio-e-mare.