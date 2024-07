Nelle scuole comunali marsalesi nuovi climatizzatori grazie ai fondi Pnrr

Sono stati ultimati gli interventi di efficientamento energetico in diversi Istituti scolastici di Marsala. Sono scuole comunali, sedi centrali e plessi periferici, che hanno beneficiato di una parte di fondi Pnrr (in totale 340 mila euro) per la sostituzione dei sistemi di climatizzazione vetusti ed energeticamente non più efficienti. L’installazione di nuovi climatizzatori monosplit inverter a pompa di calore, nonché i controlli e la manutenzione degli impianti esistenti, hanno riguardato Mario Nuccio (sede centrale e plessi Ciavolo, Digerbato, Caimi), Alcide De Gasperi, Stefano Pellegrino (plessi Madonna Alto Oliva, Paolini, XI Maggio, Casazze, Gabelli), V Circolo Didattico, Sturzo (sede centrale e plessi San Carlo, Asta, Meli). Il sindaco Massimo Grillo: ”Finalmente risolto l’annoso problema della climatizzazione, che tanta apprensione creava tra le famiglie nei periodi stagionali freddi/caldi. Le richieste dei dirigenti scolastici sono state soddisfatte nei tempi previsti, grazie ad un attento e puntuale rispetto del cronoprogramma dei lavori, a cominciare dalle procedure di gara”.