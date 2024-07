Al via al Complesso San Pietro di Marsala il Festival ‘Il mare colore dei libri’

Prende il via oggi la quarta edizione de ‘Il mare colore dei libri’, il festival letterario che promuove le produzioni editoriali contemporanee e valorizza l’importanza della lettura. A Marsala, da venerdì 26 a domenica 28 luglio, al Complesso Monumentale di San Pietro, in via Ludovico Anselmi Correale n. 12, tante presentazioni, iniziative, arte, stand dove trovare i migliori cataloghi delle case editrici; spazio anche ai laboratori per i più piccoli nella vicina ex Chiesa San Giovannello di via Andrea D’Anna. Il Festival aprirà le porte alle ore 17.30; ogni giorno dal 26 al 28 luglio le iniziative culturali prenderanno il via alle 18 e si protrarranno fino alle 24. Ogni ora sono previsti 4 incontri in contemporanea in quattro diversi punti del Complesso San Pietro; negli stand espositivi si potranno trovare (ed acquistare) i cataloghi di diversi marchi editoriali.Alla quarta edizione del festival hanno scelto di prendere parte alcune delle più interessanti realtà editoriali indipendenti nazionali:Multiverso Edizioni, Editrice Antroposofica, Tipheret Editore, Bonfirraro Editore, PAV Edizioni, Sellerio, Marotta&Cafiero editori, Navarra Editore, Il Circoletto.

Il Festival è promosso da Navarra Editore – presente con tutti i suoi autori – con il patrocinio del Comune di Marsala. La direzione artistica è curata da Ottavio Navarra, Paolo Navarra e Michaela Di Caprio. L’ingresso agli eventi è gratuito.

IL PROGRAMMA – VENERDÌ 26 LUGLIO 2024 –

Ore 17.30 – Cortile interno: Inaugurazione quarta edizione Il mare colore dei libri

Ore 18 – Sala Conferenze: Incontro a cura dell’associazione Arti di Filo – Intervengono Gisella Tamagno, Alessandro Abrignani, Francesca Genna e Amine Ayari

Ore 18 – Cortile interno:“L’estate di Sicari” di Luigi Galluzzo Laurana Editore – Dialoga con l’autore Alan Scifo

Ore 18 – Aula Multimediale: “L’incontro e altre storie” di Enrico Borgatti. Editore CR Compagnie Riunite – Dialoga con l’autore Eleonora Lo Curto

Ore 19 – Palco centrale: “Romanzo urbanistico. Storie dalle città del mondo”

di Maurizio Carta Sellerio – Dialoga con l’autore Enrico Caruso.

Ore 19 – Sala Conferenze: “Di cose, fatti e animali siciliani” di Diego Mormorio Avagliano – Dialoga con l’autore Chiara Putaggio

Ore 19 – Cortile interno: “Ballando s’impara. Racconti per cacciatori di sogni” di Salvatore Giampino Cosemoltocreative Editore – Conversano con l’autore Caterina Martinez e Francesco Vinci

Ore 19 – Aula Multimediale: “Zizzania”di Marco Boccia Navarra Editore – Dialoga con l’autore Achille Sammartano

Ore 20 – Sala Conferenze: “L’armata del diavolo” di Girolamo Ferrara

e Francesco Petruzzella Navarra Editore – Dialoga con gli autori Rino Giacalone

Ore 20 – Cortile interno: “Se Colapesce si stancasse” di Alan Scifo Navarra Editore – Dialogano con l’autore Antonella Ingianni e Caterina Krumbiegel

Ore 20 – Aula Multimediale: Incontro Patti per la lettura, festival letterari e biblioteche di pubblica lettura in rete. Alleanze e strategie per la promozione del libro. Intervengono: Milena Cudia (Biblioteca comunale Struppa, Marsala), Domenico Occhipinti con la presentazione del libro “Seguirà firmacopie. Festival e rassegne in Sicilia” (Navarra), Barbara Lottero (Otium) con la presentazione del libro poster_Acque Calme. Evento coordinato da Renato Alongi (BiblioTP) e realizzato in collaborazione con la Rete rassegne e festival letterari trapanesi.

Ore 20 – Palco centrale: Omaggio a Nino Culicchia – Interventi di Nino Guercio, Alessandro Tarantino, Francesco Vinci e Nino Sammartano. Saranno presenti i familiari. Con l’occasione verrà presentato il libro di imminente pubblicazione per Navarra Editore dedicato al giornalista marsalese scomparso.

Ore 21 – Sala Conferenze: ReadingconMarinella Manicardi legge Patrizia Cavalli – Introduce Francesco Vinci

Ore 21 – Cortile interno: “Della memoria e del disincanto” di Diego Maggio Navarra Editore – Conversano con l’autore Luisa Romagnoli e Aristide Tassone

Ore 21.30 – Palco Centrale: incontro musicale Rosa di bocca La donna che viene dal mare di e con Enrica Crimi

PROGRAMMA – AREA KIDS | EX CHIESA DI SAN GIOVANNELLO)

ORE 18.30 Cresco come un albero: Laboratorio a cura di Studio pedagogico Magnolie. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3203134200

Ore 19 Circoletto reading party: a cura di Circoletto, libreria e officina creativa Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3337700375 L’evento si svolgerà al Complesso Monumentale San Pietro

Ore 19.30 Vivere a colori: Laboratorio a cura di Troviamoci in Campo. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3287163801

Ore 20.30 parole per dirti… Letture e animazione: Laboratorio a cura di Associazione famiglie persone down-delegazione di Marsala Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3393984018

Ore 20.30: Ogni vita merita un libro: Laboratorio a cura di For You for All, officine inclusive.

Ore 21:30 Letture a cura delle volontarie Nati per Leggere