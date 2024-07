Per la GesanCom Marsala Volley nuova schiacciatrice: è Sofia Carpio

Le operazioni di mercato del Marsala Volley per la stagione 2024/25 dell’imminente Campionato serie B1 di Volley femminile proseguono per il rinforzo del roster. La già importante batteria delle schiacciatrici si garantisce le prestazioni sportive di Sofia Carpio nelle due ultime stagioni consecutive in forza all’Arzano Volley di Coach Piscopo. La giocatrice napoletana, classe 2005, giunge a Marsala forte di un ottimo curriculum di assoluto livello che la vede, dopo aver vinto diversi titoli Under con Arzano, indossare anche la maglia della nazionale juniores nel 2018/19 nello stage di qualificazione Under 16 a Messina. Dopo esperienze che dalla C l’hanno portata in B2, con una convocazione per uno stage nazionale, approda in B1 col Casal dè Pazzi conquistando inoltre il secondo posto alle Finali nazionali Under 18.

Nel 2022/23 tornerà ad indossare la maglia dell’Arzano Volley conquistando un 2° posto in B1 che le consentirà di giocarsi la promozione in A2 nei successivi Play Off, un 3° posto nella Final Four di Coppa Italia ed un’altra Finale nazionale Under 18. Nella scorsa stagione in B1 giungerà quarta sempre con l’Arzano Volley. “Sono felice ed orgogliosa di far parte di un gruppo così competitivo e di poter condividere l’ambizioso progetto del Marsala Volley, dichiara Sofia Carpio. Sono fiduciosa che questa squadra, anche grazie alla guida di Luca D’Amico, possa raggiungere importanti risultati e mi impegnerò da subito per dare il mio contributo e ripagare la fiducia che mi è stata data. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere le mie nuove compagne. Sono sicura che questa nuova esperienza favorirà il mio percorso di crescita tecnico, agonistico e personale”.