Caos nei cieli, ritardi negli aeroporti e lo scalo catanese chiude, voli dirottati su Trapani

E’ caos nei cieli italiani ma non solo. In coincidenza con le grandi partenze per le ferie, il Paese è nel caos per una serie di ritardi, soprattutto con i voli ma non sono mancati i ritardi nelle tratte ferroviarie regionali. Venerdì un disastro informatico ha mandato in tilt il trasporto aereo in tutto il mondo, con oltre 5.300 voli cancellati (231 in Italia) e la paralisi di moltissimi aeroporti.

Da Orio al Serio per l’aeroporto di Birgi in tanti sono in attesa di prendere un aereo che ancora non arriva e che quindi tarderà, anche di molto, a partire. Da Bergamo per lo scalo trapanese, c’è un ritardo di 8 ore. Un volo avrebbe dovuto partire per le 12 e invece decollerà alle 20 circa di questa sera. Ritardi anche su Pantelleria e su altre tratte. Anche dal Marconi di Bologna lamentano le lunghe attesa per volare soprattutto da e per la Sicilia. Oltre al danno, inoltre, la beffa: la nuova eruzione del cratere Voragine dell’Etna, iniziata nel pomeriggio di ieri con un graduale incremento dell’attività stromboliana, ha comportato una nuova ricaduta di cenere anche sulla città di Catania, oltre che su altri paesi vicini, con l’aeroporto etneo che è stato lambito dalla “pioggia nera”. Sac, società di gestione dello scalo etneo, infatti, ha comunicato che l’unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza.

“Le operazioni – si legge nella breve nota – riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e sua rimozione dalle infrastrutture di volo. La sospensione comporterà cancellazioni e/o dirottamenti su altri scali. Pertanto, i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di contattare la compagnia aerea per avere maggiori informazioni”.

Anche all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi sono in corso dirottamenti dallo scalo catanese. Airgest, società di gestione dello scalo, per voce del suo presidente Salvatore Ombra fa sapere che “è già atterrato il Ryanair da Trieste, sono in arrivo anche il Verona, Roma, Pisa, Malpensa, Londra ed Eindhoven. In arrivo anche il Madrid di Iberia. Assicureremo il massimo dei servizi possibili per alleviare i disagi ai passeggeri dirottati”.