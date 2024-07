Ergastolo per Favara, uccise a coltellate la moglie Maria Amatuzzo nella casa di Selinunte

E’ arrivata la sentenza per l’omicidio di Maria Amatuzzo ed è la più pesante come richiesto dal pm. Il marito Ernesto Favara è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’assise di Trapani, dopo aver ucciso con 28 coltellate nella loro casa di Marinella di Selinunte, la giovane moglie.

“Questa è una sentenza che rende giustizia alla memoria della povera Maria Amatuzzo, uccisa senza pietà con dal marito – fa sapere la legale Roberta Anselmi, referente del centro antiviolenza ‘La Casa di Venere’ costituitasi parte civile -. Il nostro scopo è quello di superare, contrastare e prevenire la violenza di genere per questo ci siamo costituiti dalla parte dei familiari della vittima quale soggetto danneggiato dal reato, poiché tutte le volte in cui viene esercitata violenza su una donna per mano di un uomo viene lesa anche la libertà, la dignità delle operatrici tutte del centro. Adesso attendiamo con fiducia le motivazioni su cui fonda la pena dell ergastolo e ci auguriamo che questa condanna possa contribuire a cambiare la concezione culturale del nostro paese, che tende a giustificare gli uomini che uccidono perché non accettano il no della donna“. Nel dolore della grave perdita, posso ritenersi ripagati dell’immane danno e dramma, i familiari della povera Maria, oltre i genitori anche la sorella e lo zio, assistiti dall’avvocato del Foro di Marsala Vito Daniele Cimiotta. L’imputato è stato difeso dal difensore Margherita Barraco.