“Bagli, Olio e Mare”, la rassegna enogastronomica inebria San Vito Lo Capo

L’estate a San Vito lo Capo raggiunge il suo apice con il ritorno di “Bagli, Olio e Mare”, la rassegna enogastronomica che si svolgerà dall’1 al 4 agosto nella Baia Santa Margherita, tra Castelluzzo e Màkari. L’evento celebra i tre elementi che danno il nome alla manifestazione. I bagli storici, testimoni della ricca storia locale, faranno da sfondo a parte delle attività: sarà possibile esplorare questi gioielli architettonici attraverso escursioni guidate. Il mare, oltre a fornire uno scenario mozzafiato, sarà protagonista dei menù con il suo pescato fresco. L’olio extravergine d’oliva locale, vero oro liquido della Sicilia, sarà il filo conduttore che legherà tutti i piatti, esaltandone i sapori.

Durante l’evento, i partecipanti potranno assaporare il meglio della tradizione culinaria locale con un menu degustazione che varierà quotidianamente. Tra le specialità proposte ci saranno fragranti bruschette condite con l’olio locale, le spaccatelle Torre Salina in omaggio alla storica Torre Isulidda in località Màkari, le pennette Tonnara Cofano, che celebrano la famosa tonnara del golfo di Monte Cofano, e la tradizionale pasta c’anciova che esalta il sapore delle acciughe locali. Ogni menu includerà anche pesce fritto preparato con il pescato del giorno, frutta di stagione e una selezione di vini del territorio. La manifestazione non è solo una festa per il palato. Il programma include anche emozionanti esibizioni di parapendio e parawinch e concerti serali con il meglio dei generi musicali, il tutto nell’atmosfera suggestiva della Baia con il suono delle onde e il profumo del mare.

L’evento è organizzato dall’Associazione Turistico Culturale “Castelluzzo” con il contributo del Comune di San Vito lo Capo in collaborazione con aziende del territorio. Quest’anno, la manifestazione si arricchisce grazie alle collaborazioni con CO.FI.OL Consorzio Filiera Olivicola e l’organizzazione di produttori O.R.O. Sicilia, che porteranno la loro esperienza nel campo dell’olio d’oliva di qualità, e con Sicilia Food Awards, che contribuirà a valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio. Tra i partner anche Federalberghi Trapani. Media Partner: Cronache di gusto.

Le escursioni guidate sono a cura dell’Associazione “I sentieri di Gù”. Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.sanvitoweb.com/it/bagli-olio-e-mare.