La spiaggia di San Vito ripulita da attrezzi da spiaggia e giochi abbandonati

La spiaggia di San Vito Lo Capo liberata dalle attrezzature abbandonate e non presidiate, tra cui asciugamani, ombrelloni, porta ombrelloni, gonfiabili di varia natura ed altra oggettistica varia. Questo è il risultato dell’operazione di controllo congiunta svolta questa mattina dal personale della Guardia Costiera, Carabinieri e Polizia Municipale di San Vito Lo Capo, che hanno pattugliato l’intero litorale della rinomata località turistica per prevenire e sanzionare comportamenti illeciti perpetrati sulla spiaggia, rivolti all’abusiva occupazione di spazi liberi in assenza dei rispettivi turisti ed avventori.

Tutte le predette attrezzature abbandonate e lasciate incustodite sulla spiaggia sono state immediatamente rimosse per liberare il tratto di costa e renderlo nuovamente fruibile a tutti i bagnanti, che non sono stati più costretti a trovare postazioni lontane dalla riva del mare o decentrate rispetto all’intero litorale. La predetta attività ha consentito alla collettività di occupare liberamente i posti più graditi sulla sabbia, senza essere costretti a spostarsi e camminare per kilometri al fine di trovare un luogo libero dove fermarsi. Al contempo, i controlli svolti hanno permesso di far rispettare il divieto per i noleggiatori di attrezzature balneari, del pre-posizionamento sull’arenile di ombrelloni, sdraio e lettini ad inizio giornata ed in assenza dei singoli avventori e turisti che li noleggiano.

Oltre ad ostacolare il libero accesso dei cittadini a spazi pubblici, l’occupazione irregolare con ombrelloni, lettini e qualsivoglia altra attrezzatura da spiaggia genera un indebito profitto per gli occupanti, un mancato introito per l’Ente proprietario del demanio marittimo ed una distorsione della concorrenza verso tutti quei gestori rispettosi delle norme e che versano correttamente i relativi canoni demaniali.