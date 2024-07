L’appello di Oipa Marsala per far adottare i gattini che Oriana Bertolino stava accudendo

“Lo scorso sabato tutte le creature fragili del mondo hanno perso una loro protettrice, paladina. Una professionista sportiva, una brillante ricercatrice filosofa, un’operatrice di pet teraphy, animalista (vera) e meravigliosa capobranco! Eri allegria, gentilezza, pazienza, amore, energia, vitalità, bellezza, coraggio! È forse inutile stare qui a continuare ad elogiarti, fa incazzare… tutti sanno chi sei, cosa eri capace di fare. Hai seminato ovunque intorno a te semi potenti e vigorosi che hanno migliorato e nutrito vite. Sapevi essere vera, coerente col tuo temperamento e questo è il dono del genio, diceva Baudelaire”.

Questo il messaggio dell’Oipa – Organizzazione Italiana Protezione Animali – sezione di Marsala, che in nome della famiglia di Oriana Bertolino, la 31enne morta a Gozo, Malta, dopo un incidente sul quaid che l’ha sbalzata sugli scogli e poi in mare, lancia un appello importante per aiutarli a trovare casa ai gattini che Oriana ha salvato e che stava accudendo. “Adottare un suo gattino onorerà la sua memoria e aiuterà la famiglia in questo momento delicato in cui gestire queste situazioni è complesso. Le associazioni vi saranno di supporto come lei avrebbe fatto” scrive l’Oipa sulla propria pagina Facebook.

Per adottarli scrivi a marsala@oipa.org o contatta il 380 36 72 699 solo per messaggio o whatsapp.