Tragico incidente a Malta, perde la vita la marsalese Oriana Bertolino

Comunità marsalese sotto shock per la notizia della morte della giovane Oriana Bertolino. La 31enne lilibetana era a Malta, dove è rimasta vittima di un incidente. Il quad in cui si trovava, guidato da un uomo italiano di 47 anni è andato fuori strada finendo oltre una scogliera e concludendo la sua marcia in mare. Le conseguenze dell’incidente si sono, purtroppo, rivelate fatali per la giovane marsalese, il cui decesso è stato constatato dai sanitari maltesi. Sulla vicenda indagano le autorità locali: l’inchiesta è condotta dal magistrato Brigitte Sultana.

Il conducente del quad, invece, ha riportato lievi ferite. Dopo la maturità conseguita al Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala, Oriana Bertolino aveva scelto la facoltà di filosofia, conseguendo brillantemente la laurea ottenendo la qualifica di ricercatrice. Amante degli animali, si era anche specializzata in Pet Therapy. Il nome di Oriana Bertolino era, inoltre, molto noto anche nel mondo della pallavolo, sport che ha praticato per diversi anni e in cui recentemente aveva cominciato a lavorare, assumendo la guida tecnica dell’under 13.