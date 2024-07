Un altro matrimonio vip a Mazara: per Pit e Niki arrivano Canalis, Marrone, Argentero

Di nuovo a Mazara del Vallo un matrimonio vip. Dopo quello di Mirko Gancitano e Guenda Goria (figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria), questa volta ad andare a nozze sono Pit Gaudi e Niki Wu Jie.

La coppia si è sposata questo fine settimana a Mazara dove sono arrivati decine di vip per una cerimonia magica sullo sfondo del mare. Da Emma Marrone, che ha cantato durante la cerimonia e alla festa per gli sposi, a Elisabetta Canalis che ha posato tra gli scogli. E poi tante le meravigliose modelle colleghe della sposa, come Cristina Marino accanto al marito Luca Argentero.



Gli invitati al matrimonio erano circa 150. La Marrone ha cantato “Can’t help falling In love” all’inizio della cerimonia a cui hanno preso parte anche Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Paolo Stella, il ballerino Gabriele Esposito e diversi modelli, artisti e influencer.