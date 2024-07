Al matrimonio vip tra Pit Gaudi e Niki Wu Jie la musica di Rubina. Il racconto della festa

Una festa privata in spiaggia ha anticipato il matrimonio fra Pit Gaudi e Niki Wu Jie. Una festa vip, piena di ballerini, attori e modelle. Ad allietare l’evento con la sua musica, Rubina e il suo team di musicisti.

“Mi hanno conosciuto qualche anno fa e sono sempre ospite nelle loro feste più importanti – racconta Rubina – Notti folli è la canzone che amano di più e mettono sempre nella playlist delle loro feste vip a Milano“

L’evento si è svolto in una spiaggia di Mazara del Vallo, con un centinaio di invitati predisposti in un tavolo imperiale. “È stato emozionante suonare per così tanti vip, il successo è stato enorme… si sono divertiti – continua Rubina – vi dico solo che Elisabetta Canalis ballava proprio sotto la nostra postazione e si scatenava come non mai! Dopo l’esperienza di aver suonato nello yatch di Briatore questa è stata molto emozionante“.

Insieme a Rubina c’era alle percussioni Filippo Triolo e al sax Lorenzo Barbuto. Fra i volti noti erano presenti Emma Marrone, Luca Argentero ed Elisabetta Canalis.