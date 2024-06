Forestali trapanesi in agitazione, gli stipendi sono stati pagati in 24 ore dalla protesta

Proprio ieri i sindacati avevano manifestato che il comparto dei Forestali trapanesi era in agitazione per il mancato pagamento degli stipendi. E oggi hanno subito trovato la risposta delle Istituzioni: gli stipendi arretrati di aprile e maggio sono stati pagati ai lavoratori forestali di Trapani dopo la proclamazione dello stato di agitazione degli stessi di ieri da parte di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Trapani. “Apprendiamo con piacere la notizia – affermano i segretari generali di categoria Giovanni Di Dia, Franco Nuccio e Leonardo Falco – Tutto si è risolto positivamente, pertanto annulliamo l’assemblea sindacale prevista per il prossimo primo luglio presso l’Azienda Foreste Demaniali di Trapani. Continueremo a vigilare affichè tutto ciò non accada più. Al prefetto, al quale è già stata inviato una richiesta di incontro, chiederemo l’aiuto necessario affinché i ritardi stipendiali possono essere risolti definitivamente”.

E concludono: “È assurdo dover creare allerta per trovare la risoluzione in tempi brevi per ciò che ordinariamente dovrebbe essere fatto. I lavoratori non possono attendere i ritardi della macchina burocratica. Chiederemo, infine,l’attivazione di tavoli anche attraverso il coinvolgimento delle segreterie regionali per giungere ad una risoluzione definitiva del problema”.