Tutto pronto per l’inizio dei lavori sulla SP 62 di Ciavolo. Quattro consiglieri comunali marsalesi esprimono soddisfazione

I consiglieri comunali di Marsala Nicola Fici, Piergiorgio Giacalone, Eleonora Milazzo e Mario Rodriquez, avendo già nel luglio 2023 presentato un’apposita interrogazione (qui il link) avente ad oggetto la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria della SP 62 – nel tratto di strada che congiunge le contrade di Ciavolo, Ciavolotto, Digerbato e Scacciaiazzo con la Via Favara – si complimentano con il Libero Consorzio comunale di Trapani guidato da Maria Concetta Antinoro (e in precedenza da Raimondo Cerami), per aver adottato tutti i necessari adempimenti per l’avvio degli interventi sul manto stradale. “Tale intervento, già oggetto di un’apposita petizione presentata dai residenti della zona e più volte sollecitato dai cittadini Valeria e Fabio Genna, risulta essenziale e necessario, auspicando che i lavori vengano eseguiti e completati al più presto”, affermano i quattro esponenti di Sala delle Lapidi.