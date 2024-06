Sinner nei quarti ad Halle “Al top per Wimbledon”

HALLE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Sarà Wimbledon che si avvicina o anche la semplice consapevolezza di essere ormai l’uomo da battere su qualunque superficie. Jannik Sinner sembra un caterpillar e approda ai quarti di finale del “Terra Wortmann Open”, Atp 500 sull’erba alla OWL Arena di Halle, in Germania, con un montepremi da 2.411.390 euro. Il quasi 23enne tennista altoatesino, testa di serie numero 1 e leader della classifica mondiale, ha superato al secondo turno (ottavi) l’ungherese Fabian Marozsan in tre set, con il punteggio di 6-4 6-7(4) 6-3. Per un posto in semifinale l’azzurro se la vedrà con il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas, sesta forza del seeding, ed il tedesco Jan-Lennard Struff, autore all’esordio dell’eliminazione di Luciano Darderi. “Marozsan è un giocatore pazzesco, era la prima volta che lo affrontavo – il commento a caldo di Sinner – Ha già battuto in carriera giocatori molto forti, quindi sapevo che avrei dovuto giocare davvero bene. Ero avanti un set e mi ha ripreso. Primo set equilibrato: poi sul cinque pari del secondo ho avuto una chance ma non l’ho sfruttata e nel terzo ho cercato di essere un pò più aggressivo”. L’altoatesino ha ovviamente Wimbledon nel mirino: “Ci sono un paio di cose che posso far meglio, soprattutto in battuta. Cerco di migliorare sempre, anche in risposta, e di prepararmi al meglio per Wimbledon. Era la seconda partita sull’erba per me in questa stagione: continuiamo così”. Ai quarti anche il compagno di doppio di Sinner, Hubert Hurkacz: il polacco, quinto favorito del torneo, si è imposto per 7-6(3) 6-4 sul qualificato australiano James Duckworth. Niente da fare invece per Matteo Berrettini: il romano, reduce dalla finale sull’erba di Stoccarda, si è arreso agli ottavi in tre set allo statunitense Marcos Giron, vincente con il punteggio di 6-3 4-6 6-3. Soddisfazioni azzurre anche dal doppio, dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in semifinale grazie al successo nei quarti, per 6-4 6-3, sul francese Arthur Fils ed il kazako Alexander Bublik. Ora, per il 38enne bolognese di Budrio ed il 29enne di Torino, ci sono i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer, in tabellone con una wild card, nella rivincita della semifinale dell’Australian Open, vinta dagli azzurri solo al super tie-break.

