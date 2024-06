La Prefettura di Trapani monitora progetti e fondi Pnrr destinati ai Comuni

Si è svolta presso la Prefettura di Trapani e in videoconferenza un incontro della locale Cabina di Regia sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per verificare lo stato di avanzamento dei progetti di Rigenerazione Urbana in Provincia di Trapani. Alla riunione convocata dal Prefetto, Daniela LUPO e coordinata dal Vice Prefetto Vicario Laura Pergolizzi, hanno partecipato il rappresentante della Regione Siciliana, il rappresentante dell’Amministrazione del Libero Consorzio Comunale di Trapani, il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, il direttore RTS di Trapani e i delegati dei sindaci dei Comuni di Alcamo, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani. I delegati dei Comuni interessati, destinatari di risorse PNRR per un totale complessivo di euro 45.656.200,53 hanno relazionato sullo stato di avanzamento degli investimenti e sulle criticità emerse nelle varie fasi di realizzazione dei progetti.

Nell’occasione, è stata evidenziata l’importanza della collaborazione tra le amministrazioni operanti sul territorio per favorire l’efficiente e tempestiva realizzazione dei progetti PNRR ed il loro corretto ed efficace monitoraggio sulla piattaforma ReGis. All’esito dell’incontro è stato concordato che la cabina di regia nella prossima riunione affronterà i temi legati all’edilizia scolastica e agli strumenti per la didattica digitale di cui l’amministrazione titolare è il Ministero dell’Istruzione e del Merito.