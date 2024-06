A Palermo sei nuovi punti di fornitura idrica per i cavalli

PALERMO (ITALPRESS) – Sei nuovi punti di fornitura idrica per i cavalli. Lo ha annunciato l’assessore al benessere animale, Fabrizio Ferrandelli. Questo provvedimento segue, di fatto, l’ordinanza sindacale appena emanata in materia di tutela del benessere dei cavalli e che dispone anche il divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale in presenza di ondate di calore.

I punti di fornitura idrica sono operativi in corso Calatafimi, all’altezza di Porta Nuova e nelle piazze della Vittoria, Bologni, Bellini, Marina e Verdi. “Questo – ha detto Ferrandelli – è il frutto dell’intenso lavoro svolto insieme al sindaco Lagalla e consentirà le costanti attività di docciatura e spugnatura previste dall’ordinanza. Questa è anche occasione per ringraziare per la fattiva collaborazione l’assessore Forzinetti e i presidenti delle commissioni attività produttive e benessere animale Zacco e Imperiale. Un ringraziamento sentito va anche all’Amap che ha gestito la realizzazione in tempi record. L’obiettivo – conclude Ferrandelli – è sempre quello di tutelare il benessere dei cavalli”

