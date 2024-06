“Stato di degrado nell’ex caserma di via Alighieri a Marsala, rischio incendi”

Alcuni residenti ed esercenti commerciali di via Dante Alighieri, a Marsala, già lo scorso anno avevano portato all’attenzione delle autorità di competenze dell’ex caserma dell’Aeronautica militare – dove sorge un museo a tema gestito da un’associazione -, lo stato di degrado in cui versa il sito.

“L’anno scorso, prima dell’arrivo dell’estate e quindi del caldo con conseguenza di incendi, abbiamo provveduto ad inviare tramite PEC, per conto di tutti i residenti in zona e dei diretti interessati a tale situazione, una richiesta di intervento per la bonifica e messa in sicurezza dell’area circondariale alla recinzione della base stessa. Visti soprattutto i numerosi incendi che la stessa caserma e l’area circostante è stata interessata e le relative conseguenze che gli incendi stessi portano”, fa sapere il titolare del Bar Royal.

“Alla PEC, ho avuto risposta e l’invio dei tecnici per visionare il tutto. Gli stessi hanno realmente verificato e datomi ragione della pessima situazione in cui si trova la caserma, ma allo stesso tempo hanno riferito che non avrebbero potuto intervenire nell’immediatezza, perché le erbacce hanno coperto le numerose voragini e quindi non era sicuro per gli operatori intervenire. Morale? La messa in sicurezza per eventuali incendi è diventata una messa in sicurezza per gli operatori e così via. Risultato? Ad oggi, dopo più di un anno, tutto è come prima, anzi peggio“. Adesso i residenti e i commercianti chiedono a chi di dovere di fare pressione affinché tutto si possa risolvere al fine di rendere più sicura tale area.