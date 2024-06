Misiliscemi: in un convegno si parla di tutela degli antichi pozzi e abbeveratoi

“Tuteliamo i nostri pozzi e bevai arabi” è il tema di un convegno promosso dall’associazione Misiliscemi e dalle sezioni trapanesi di Italia Nostra e di Amici della Terra. L’incontro, patrocinato dal Comune di Misiliscemi e dall’Ordine degli Architetti, è stato organizzato per lunedì 17 giugno 2024, con inizio alle ore 17, nei locali del Baglio Elena, a Pietretagliate (Misiliscemi), per richiamare l’attenzione sull’importanza di tanti pozzi, abbeveratoi e bagli risalenti alla dominazione araba, «che meritano di essere tutelati e valorizzati – afferma il presidente di Italia Nostra Trapani, Antonio Pellegrino – perché sono elementi culturali e identitari di questo territorio e potrebbero avere anche una funzione di richiamo turistico. Inoltre, alcuni abbeveratoi e lo spazio che li circonda sono demaniali e potrebbero essere affidati al Comune per diversi usi pubblici».

«Nel nostro sottosuolo – evidenzia Mimmo Alestra dell’associazione Misiliscemi – è presente una ampia falda freatica dovuta all’acqua piovana che attraversa lo strato superficiale calcarenitico e si deposita nel sottostante strato argilloso impermeabile; questa falda veniva sfruttata attraverso i molti pozzi e abbeveratoi costruiti lungo la regia trazzera Trapani-Mazara, e questa vecchia strada potrebbe diventare un interessante percorso turistico».

Il tema del convegno sarà approfondito attraverso gli interventi di tecnici e politici locali. Di seguito, il programma dei lavori.

Saluti

Barbara Mineo, assessore alla Cultura del Comune di Misiliscemi

Antonio Pellegrino, presidente Italia Nostra Trapani

Carlo Foderà, presidente Amici della Terra Trapani

Milena Imbornone, presidente associazione Misiliscemi

Coordinamento lavori

Giacomo Tranchida, Italia Nostra Trapani

Relazioni

Ferdinando Maurici, soprintendente del Mare della Regione siciliana

Importanza e innovazioni della dominazione araba in Sicilia

Angelo Strazzera, geologo

Il sottosuolo e l’acqua a Misiliscemi

Guglielmo Alestra, associazione Misiliscemi

Pozzi e abbeveratoi a Misiliscemi

Salvatore Tallarita, Sindaco di Misiliscemi

Conclusioni

Interventi programmati

Sono stati invitati i deputati regionali della provincia di Trapani: Giuseppe Bica,

Cristina Ciminnisi, Stefano Pellegrino, Dario Safina, Mimmo Turano.