Estate 2024, già tante le prenotazioni arrivate per le Egadi. La parola al Presidente della ProLoco Isole Egadi Massimo Saladino

Ottimo il bilancio delle presenze sulle isole Egadi nel 2023. Nella classifica delle mete turistiche più gettonate della provincia di Trapani, l’arcipelago si è collocato al quarto posto. E, a giudicare dalle prime battute di questa nuova stagione, sembrano essere interessanti anche le prospettive della stagione 2024. Tante già le prenotazioni arrivate. Ne abbiamo parlato con Massimo Saladino, Presidente della Pro Loco Isole Egadi.

Massimo, secondo lei cosa rende Favignana una meta turistica tanto apprezzata?

Prima di tutto credo che giochi un ruolo importante la semplicità con cui è possibile raggiungerla. Ma è anche un’isola facilmente percorribile, per lo più pianeggiante ed accessibile in ogni parte. Ha tanti elementi che la caratterizzano e risponde dunque a diverse esigenze di vacanza. C’è, ad esempio, la costa sud che si presta alla balneazione. Ha numerosi operatori sul fronte dei servizi, temperature piacevoli, mare con splendidi fondali, una cucina tipica isolana ma anche lo stabilimento Florio che rappresenta una vera icona dell’isola e Palazzo Florio, ultimamente ben valorizzato. Molti visitatori arrivano per vedere queste meraviglie.

Tutto il mondo del tonno, della tonnara e della mattanza ancora oggi affascina i visitatori?

La fama è talmente grande che ancora oggi fa è un nostro punto di forza.

Com’è cambiato il turismo a Favignana negli ultimi anni?

Gli operatori hanno accolto la domanda. Le varie attività sul fronte dei servizi, dalla ristorazione ai noleggi, ai giri dell’isola in barca, sono nati a fronte dell’alta domanda che abbiamo ricevuto. L’isola è cresciuta man mano che la richiesta avanzava La pandemia ha naturalmente rappresentato un momento di rallentamento, ma stiamo ritornando agli stessi numeri del 2019, si prospetta anche una leggera crescita.

Per la stagione 2024 che prospettive ci sono?

Abbiamo già diverse prenotazioni per giugno, luglio ed agosto. Se le temperature lo consentono la stagione potrebbe proseguire anche fino a novembre.

Quest’anno abbiamo un’importante novità. La Regione ha rimodulato l’avvio della stagione estiva per i collegamenti con la terraferma. L’orario estivo degli aliscafi partirà pertanto già dal primo giugno mentre fino l’anno scorso bisognava aspettare il 20 giugno. È un elemento importante che permetterà di aumentare i flussi turistici già dai primi giorni del mese.

La Pro Loco ha delle attività in programma per la stagione estiva?

Abbiamo un format già collaudato e molto particolare: realizziamo dei concerti sulla costa, sia a Favignana, a Levanzo che a Marettimo con gli spettatori che arrivano dal mare. In passato abbiamo fatto omaggi musicali a Morricone e a Battiato, esibizioni di strumenti come chitarra o violoncello. Quello che abbiamo svolto allo Scalo Maestro di Marettimo ha avuto un grande successo.

Per quest’anno c’è qualcosa in programma?

Certamente, abbiamo un programma in fase di definizione che vi sveleremo a breve.