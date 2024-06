Congresso dei Testimoni di Geova, 1500 fedeli dalla provincia di Trapani

I Testimoni di Geova tornano alla Sala Assemblee di Caltanissetta per tutti i fine settimana di giugno e per la prima volta a Catania presso il Sicilia Fiera di Misterbianco con un programma pensato per condividere con i presenti consigli utili tratti dalla Bibbia e incoraggiamento.

A Catania i Testimoni di Geova terranno la loro serie di congressi del 2024 intitolati “Annunciamo la buona notizia!” nei fine settimana del 21-23 e 28-30 giugno. Si prevede che l’evento gratuito attirerà in città più di 12000 persone nel corso dei due fine settimana di giugno, favorendo anche le attività commerciali del posto come negozi, hotel e ristoranti.

Prevista la partecipazione di 1500 fedeli della provincia di Trapani, che nelle ultime settimane hanno distribuito l’invito ai propri concittadini.

Piero Maltese portavoce dei Testimoni di Geova ha detto: “Questi congressi sono uno dei momenti più attesi dell’anno per migliaia di persone che hanno bisogno di un po’ di positività nella loro vita, e siamo felici di goderci ancora una volta il programma in questa città accogliente e ospitale”.

Il congresso “Annunciamo la buona notizia!” presenterà video, discorsi e interviste basati sulla Bibbia e includerà temi come: Perché abbiamo bisogno di buone notizie?; La buona notizia secondo Gesù; Superiamo le difficoltà grazie alla buona notizia.

L’evento clou del sabato sarà il battesimo di persone provenienti dalle comunità circostanti, mentre un videoracconto in due parti sarà proiettato al pubblico il venerdì e il sabato. Nelle settimane prima di ogni congresso, i Testimoni di Geova locali si impegneranno in una campagna per invitare le persone a questo evento gratuito.