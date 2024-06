Un anno di agonia, in un ospedale, per il marsalese Claudio Rallo, morto ieri dopo un grave incidente stradale avvenuto in via Mazzini mentre era a bordo della sua moto. La caduta e l’impatto con il manto stradale gli hanno provocato gravi conseguenze e non si è più ripreso. La famiglia e gli amici – dopo un anno di grande sofferenza – lo piangono. Tanti i messaggi di cordoglio sui Social.