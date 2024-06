Il Rotary Club Marsala installa un distributore d’acqua all’Istituto comprensivo Mario Nuccio

Il Rotary Club Marsala ha portato a termine con successo un’altra edizione del progetto “Free Water”, volto a diffondere l’accesso all’acqua potabile gratuita nelle scuole del territorio.

Quest’anno, l’iniziativa ha visto l’installazione di un distributore d’acqua all’Istituto comprensivo Mario Nuccio di Marsala.

Durante una cerimonia i soci del Rotary Club hanno inaugurato il nuovo impianto per l’erogazione dell’acqua potabile alla presenza del dirigente scolastico, dei docenti e di numerosi studenti. L’obiettivo è quello di promuovere il consumo di acqua della rete idrica comunale, sicura e controllata, riducendo al contempo l’utilizzo delle bottigliette di plastica, dannose per l’ambiente.

“Siamo orgogliosi di poter garantire agli studenti e al personale scolastico l’accesso facilitato all’acqua potabile gratuita”, ha dichiarato Francoise Buoix, Presidente del Rotary Club Marsala, sottolineando l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’eco-sostenibilità e dell’utilizzo responsabile delle risorse naturali.

Il distributore installato presso l’Istituto Mario Nuccio rappresenta il punto culminante di un percorso di sensibilizzazione che ha coinvolto gli alunni attraverso lezioni e attività didattiche sui benefici dell’acqua di rubinetto e sull’impatto delle bottiglie di plastica.

Le classi 2D e 3A della scuola secondaria di primo grado, guidate dalle insegnanti Rosita Cucchetti, Franca Maria Casano, Federica Cappello, Jessica De Vita, Caterina Fazio, Rosalba Licari e Liliana Bontà, sono state coinvolte attivamente nel progetto ed hanno seguito il percorso di sensibilizzazione alla riduzione delle plastiche. Gli studenti hanno realizzato alcuni brevi video sull’argomento della salvaguardia ambientale e la necessità di diminuire l’uso della plastica. I video e un’installazione artistica che raffigura una balenottera per metà ricoperta di rifiuti di plastica creata dai ragazzi sono stati presentati durante la cerimonia di inaugurazione.

Il Dirigente dell’Istituto Francesco Marchese insieme alle sue collaboratrici le professoresse Franca Maria Casano e Caterina D’Amico hanno ringraziato il Rotary per avere scelto la loro scuola per questa iniziativa e sottolineato che la collaborazione con il Rotary è costante da parecchi anni e in più settori, dalla prevenzione sanitaria, alla sicurezza cardiologica, alla didattica evoluta fino alla iniziativa odierna.

Questo progetto si inserisce in un più ampio impegno del Rotary Club Marsala per la tutela dell’ambiente e la promozione di stili di vita sostenibili nella comunità locale. Nel prossimo anno rotariano, il presidente eletto Aldo Galileo prevede di estendere l’iniziativa “Free Water” ad altre scuole del territorio allo scopo di diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’acqua come risorsa preziosa da preservare.

I Past President Giannina De Bartoli e Daniele Pizzo hanno ricordato che il progetto Free Water è al suo quarto anno di vita e gli Istituti che hanno beneficiato del distributore sono oramai cinque in tutto ed hanno ribadito la collaborazione con la Tecnicomar S.p.A. leader mondiale nella produzione di potabilizatori sempre vicina al nostro Rotary Club.