L’Itet “Garibaldi” di Marsala adotta una banquette di Posidonia Oceanica

Il 24 maggio, Marevivo Sicilia ed Europe Direct Trapani Sicilia, in collaborazione col Comune di Marsala e il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Trapani, hanno celebrato l’adozione di una banquette di Posidonia Oceanica da parte dell’ITET “G. Garibaldi”. La Posidonia oceanica è una specie di grande valore ecologico, endemica del Mediterraneo, dove forma estese praterie sommerse e costituisce uno degli ecosistemi più importanti e ricchi di biodiversità del nostro mare. Inoltre, essendo una pianta, produce ossigeno, offre rifugio a numerose specie, oltre a frenare il moto ondoso preservando dall’erosione fondali e coste. Queste caratteristiche così esclusive la rendono fondamentale per il benessere dell’intero Mediterraneo.

I depositi naturali di posidonia spiaggiata sulla riva del mare (banquette) sono un “valore” in quanto svolgono un ruolo fondamentale nella protezione delle coste, trattengono la sabbia e diminuiscono il potere erosivo delle onde. Le banquette sono, inoltre, un’importante fonte di nutrimento per molte specie animali e vegetali e costituiscono quindi un ecosistema che conferisce alla spiaggia e al mare una maggiore naturalità. Si tratta, insomma, di una vera e propria “foresta sotto il mare” che va tutelata e fatta conoscere.

L’ITET, Scuola Ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima, è la prima scuola in Italia ad intraprendere questo progetto, consapevole del grande valore della pianta che costituisce un indicatore ecologico estremamente sensibile al cambiamento delle condizioni ambientali, nonché un vero e proprio polmone blu del nostro mare, una presenza indispensabile e preziosa. “La situazione climatica che stiamo vivendo ci pone di fronte alla necessità di attuare una transizione ecologica, che prima di tutto è una transizione culturale; si tratta di una sfida che richiede l’impegno di tutti e che vede l’ITET in prima fila nella diffusione della cultura della sostenibilità – ha dichiarato la Dirigente Loana Giacalone -. Come Scuola Ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima, continuiamo a svolgere un’azione di sostegno delle politiche e delle azioni europee per rendere i cittadini consapevoli delle proprie scelte nel rispetto dell’ambiente”. “È stata un’importante giornata di formazione per gli studenti che si attiveranno, anche, insieme alla nostra associazione, per promuovere e realizzare giornate di clean up. Quest’iniziativa conferma l’importanza della collaborazione tra reti di buon senso per costruire un futuro più sostenibile”, così Luisa Tumbarello di Marevivo Sicilia.

“Uniti dalla passione per il nostro ambiente e dalla consapevolezza dei rischi che lo minacciano, abbiamo svolto un’azione concreta e significativa: conoscere e valorizzare la Posidonia Oceanica per proteggerci dall’erosione costiera. Prima di iniziare la formazione, abbiamo condiviso il significato più ampio del nostro impegno, il diritto di voto per una cittadinanza attiva partecipata. Il diritto di voto per promuovere la sostenibilità, la protezione ambientale e il rafforzamento dell’economia blue – ha dichiarato Marta Ferrantelli di Europe Direct Trapani Sicilia -. Questi momenti contribuiscono ad avvicinare l’Unione europea ai cittadini sul campo e facilitano la loro partecipazione ai dibattiti sul futuro dell’UE. Grazie ai ragazzi dell’ITET Garibaldi, a Marevivo – Sicilia e alla Guardia Costiera di Trapani per avere condiviso questo momento costruttivo per la democrazia europea”.