Al Cinema Golden di Marsala tornano Me contro Te e Mad Max

Al Cinema Golden doppia proiezione e una serata-evento. In sala tornano i Me contro Te, amatissimi da tutti i bambini, con il film “Operazione Spie”, una nuova avventura per Luì e Sofì, in proiezione alle ore 18, 19 e 20. Solo alle ore 21.15, in programma “Furiosa: A Mad Max Saga”, quinto capitolo del franchise di Mad Max, è il prequel/spin-off: Fury Road incentrato sul personaggio di Furiosa, qui interpretato da Anya Taylor-Joy. Solo il 4 giugno alle ore 21, invece, verrà proiettato “Il delitto Matteotti” con Franco Nero, Vittorio De Sica, Gastone Moschin. Storia del paradigma dei delitti politici, il riferimento principale cui rapportarsi quando, nella storia, si incontra “un martire della libertà contro la dittatura”.