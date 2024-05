In pieno centro a Marsala una stradina abbandonata e indecorosa…

Erbacce ai lati, muri fatiscenti, scritte che rovinano il decoro urbano. In alcune vie del centro cittadino a Marsala accade di frequente. Come ad esempio succede in via Vivona, una stradina che da Piazza Sant’Antonino, dove c’è la Chiesa, si immette in via Abele Damiani nella parte vicina a Porta Mazara. Un collegamento secondario che però dovrebbe essere meglio sfruttato anzichè essere lasciato in balìa di persone che bivaccano soprattutto in determinate fasce orarie, con il manto completamente dissestato. Un luogo abbandonato e davvero indecoroso.