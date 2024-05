Situazione acqua a Marsala, probabile l’arrivo nel week end

L’emergenza acqua continua a preoccupare i marsalesi. E’ arrivata mercoledì la conduttura in polietilene necessaria per sostituire il tratto danneggiato. I lavori di posa sono iniziati questa notte e, dopo i tempi tecnici per permettere alle resine di asciugare, l’acqua sarà riaperta già in queste ore. Tuttavia, ci vorrà del tempo prima che tutta la rete sia completamente servita. Per garantire l’accesso all’acqua a tutti, in particolare alle fasce più deboli o con bisogni particolari (istituti scolastici, strutture sanitarie, esercizi commerciali, ecc.), il sindaco Massimo Grillo ha emesso un’ordinanza per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza. Questo includerà anche l’uso di autobotti private, in possesso dei necessari requisiti per la fornitura di acqua potabile certificata, per evitare iniziative speculative da parte di privati. Il Servizio Idrico, per la richiesta di autobotti comunali, invita a chiamare nelle fasce orarie 8/14 e 15/18, centralino 0923.993550 – cellulari 333.4822356 e 333.9349932.

“Ho disposto l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale presso i locali dell’ex Tribunale in piazza Borsellino. Il COC assicurerà la direzione, il coordinamento e l’avvio di ogni iniziativa utile in risposta all’emergenza idrica”, afferma il primo cittadino. Nella stessa ordinanza ho stabilito alcune regole per un uso razionale della risorsa idrica. È vietato utilizzare l’acqua distribuita per: scopi diversi da quelli alimentari, domestici e igienico-sanitari, irrigare orti, giardini e prati, lavare cortili e piazzali, veicoli a casa, esclusi gli impianti di lavaggio autorizzati, riempire fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine private, riempire vasche d’accumulo non strettamente legate a fini produttivi. Queste attività saranno consentite solo se svolte con l’utilizzo di un pozzo privato dedicato a tali scopi.