Alla Rassegna Meccanico-Agricola di Strasatti il concerto di Anna Tatangelo

Alla Rassegna Meccanico-Agricola che da anni si svolge in contrada Strasatti a Marsala, un’altra edizione ricca di eventi e con un concerto in Piazza Fiera. Questa volta a calcare il palco sarà Anna Tatangelo, il 5 agosto per la 72ª rassegna organizzata dal Comitato Fiera Strasatti e da Agri Cultura. L’interprete di “Ragazza di periferia”, ha portato al successo brani come “Essere una donna”, “Bastardo”, “Doppiamente fragili” – che le valse la vittoria tra le Giovani Proposte al Festival di Sanremo – e “Un nuovo bacio” con Gigi D’Alessio. Biglietti: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=506268