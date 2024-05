Marsala: concluso al Liceo Ruggieri il ciclo di incontri su orientamento e impresa

Si è concluso presso il Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala il ciclo di incontri dedicati alla tematica dell’”Orientamento alla creazione d’impresa”, rivolti alle studentesse e agli studenti delle classi quarte, tenuti dalle dottoresse Fabienne Rinaldi di Sviluppo Lavoro Italia e Ester Vaccari del Centro per l’impiego di Marsala.

Le attività formative si collocano tra le azioni previste dall’ accordo di collaborazione con il Servizio XV Centro per l’Impiego di Trapani – Centro per l’Impiego di Marsala siglato nel mese di marzo tra i rispetti dirigenti, Fiorella Florio e Vincenzo Fontana.

Obiettivo dell’accordo è stato quello di supportare e sostenere studentesse e studenti nel delicato processo di scelta del percorso formativo e professionale successivo al diploma, così come previsto dalle “Linee Guida per l’Orientamento” emanate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel 2023 secondo le quali le istituzioni scolastiche possono avvalersi della collaborazione di figure esterne – psicologi, orientatori, formatori ed esperti del mondo del lavoro – per arricchire l’offerta formativa e garantire alle studentesse e agli studenti un supporto qualificato.

Hanno collaborato all’organizzazione delle attività: Giovanni Sinacori, funzionario del Centro per l’impiego di Marsala e la professoressa Maria Lisa Figuccia, docente orientatore del Liceo Scientifico Ruggieri.