Trecento pennellate di rispetto per la donna con l’opera di Gerry Bianco in memoria di Marisa Leo

“Nel cerchio Magico di Marisa Leo” la donna del vino uccisa l’anno scorso dal suo ex compagno, si è svolta la manifestazione presso il Complesso San Pietro di Marsala, voluta dalla mamma Antonina Cammarata e dall’associazione Marisa Leo Aps, un’esperienza interattiva sui temi della consapevolezza e sugli stereotipi, simboli e linguaggio contro le donne. Gli interventi sono stati moderati da Samantha Di Laura ed ha visto la partecipazione di Ester Rizzo Licata, della psicologa Giusy Agueli e dell’attrice scrittrice Luana Rondinelli.

Ha concluso l’intervento l’artista mazarese Gerry Bianco con la sua opera pittorica, sottolineando il potere dell’arte e il dissenso contro ogni forma di violenza, ritraendo Marisa con un calice in mano e poi invitando gli uomini a fare un gesto amorevole apponendo una pennellata sul quadro. Gesto simbolico e di ribellione contro la sopraffazione e il non rispetto della donna. “La nostra vita come una tela bianca sulla quale possiamo decidere se “mascariarla” o vivacizzarla con colori di felicità!“, queste le parole dell’artista nel suo ultimo intervento. Subito dopo ci si è spostati presso Palazzo Fici, sede del Museo del Vino, per brindare in onore di Marisa e del suo impegno nella vita e nella professione, perché proprio in questi giorni avrebbe compiuto 40 anni.