Marsala: Parco della Salinella tra erbacce e rifiuti, ma quanti progetti potrebbe ospitare?

Si torna a parlare, con una certa periodicità, del Parco della Salinella che potrebbe diventare, se curato, uno dei polmoni verdi più grandi della città. Un’area come quella del litorale marsalese, che attraversa tutto il quartiere Sappusi, al centro-nord verrebbe sfruttata per grossi eventi. Come l’Arena Campovolo o la Visarno Arena, per intenderci. Roba da ospitare un Jova Beach Party. Ma il Parco della Salinella – non di meno Villa Genna, sempre poco sfruttata – si ritrova piena di erbacce, di rifiuti sparsi qua e là e che via via vengono raccolti ma che inevitabilmente ritornano a sporcare il Parco. C’è anche un cartello che segnala la video-sorveglianza, ma sembra in disuso da molto. Al Parco della Salinella, che ha una valenza storica per la città e nei cui fondali tuttora si ritrovano anfore antiche, datate presumibilmente intorno al 1500 quando gli spagnoli dominatori trasferirono lì il Porto di Lilibeo.

Si potrebbero fare tantissime cose in quella zona. Affidare aree del Parco ad associazioni o aziende al fine di curarle, creare punti ristoro, organizzare grandi eventi musicali, giochi tematici ed inclusivi, iniziative sportive. Fare in modo che non tutto il Parco sia sulle spalle dell’Amministrazione comunale e dei pochi mezzi che ha per una superficie così vasta, di modo che più soggetti – tra pubblico e privato – abbiano riguardo per l’ampio spazio di verde pubblico.