Studenti del Liceo Classico di Marsala vincono la “Bimed Champions Cup 2024”

Gli studenti delle classi I A, I B, II D del Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala, coordinati dal prof. Michele Maltese, referente del concorso e guidati dalle docenti Alba Basile, Angela Daniela Martinico, Giuseppa Patti, Angela Pisciotta, la quale ha curato la fase di scrittura dei capitoli della staffetta di Istituto, vincono la “Bimed Champions Cup 2024”, nel corso del Festival “Elea e il passaggio d’autore”, che si è svolto dal 15 al 19 aprile a Marina di Camerota (SA),guadagnando l’ambitissimo primo posto. La staffetta di Scrittura Bimed (Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo) è un format che coinvolge la scuola nella sua interezza – dirigenti, docenti, studenti, famiglie, istituzioni, territorio e biblioteche – in quanto mira a sostenere e diffondere le attività di scrittura e di lettura, offrendo alle nuove generazioni l’occasione di “raccontarsi” e di “conoscersi” attraverso le invenzioni della scrittura e le emozioni della lettura.

Le scuole che coinvolgono ciascuna staffetta raggiungono il traguardo collaborando tra loro alla realizzazione di un racconto scritto “a più mani”, partendo da un’idea-guida che cambia di anno in anno. La Staffetta, essendo una storia collettiva che coinvolge scuole dell’intero Paese, possiede il grande merito di mettere in contatto il pensiero di gruppi di allievi che vivono lontani, in luoghi e condizioni anche molto diverse, con docenti che tra loro non si conoscono, ma decidono di condividere la produzione di una narrazione coerente.

Più nello specifico il concorso ha previsto tre fasi: nei mesi di settembre e ottobre gli studenti hanno scritto i loro capitoli; la seconda fase, invece, ha assunto le vesti del “Festival delle arti”, si è svolta a Marina di Camerota (SA) dal 15 al 19 aprile e ha visto gli studenti delle squadre finaliste sfidarsi in prove di canto, danza, recitazione e cultura generale. Gli allievi del liceo classico “Giovanni XXIII-Cosentino” hanno vinto le gare di tutte le sezioni, aggiudicandosi il prestigioso primo posto, con la seguente motivazione da parte della giuria: “Eccellente la preparazione degli studenti del Liceo di Marsala, che hanno dimostrato grande versatilità, cura dei dettagli e notevoli competenze in tutte le esibizioni”. La terza e ultima fase prevederà la pubblicazione nel mese di maggio dei capitoli scritti dai ragazzi.Grande soddisfazione per tutta la comunità del liceo, che mira da sempre a promuovere attività di scrittura e di lettura e in genere ad accendere quella curiositas che spinge i giovani ad maiora semper.