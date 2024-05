Visita guidata con la Fidapa di Marsala al Museo “Paolo Borsellino”

Il 23 maggio si celebra in tutta Italia la Giornata nazionale della Legalità e la sezione Fidapa di Marsala organizza oggi stesso una visita guidata alle ore 10.30 al Museo “Paolo Borsellino” della Piazza omonima, che prima ospitava il vecchio Palazzo di Giustizia. Il Museo, che vuole commemorare la figura del magistrato ucciso dalla mafia nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992, è stato inaugurato alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, nonchè del figlio di Paolo Borsellino, Manfredi, lo scorso 19 gennaio, giornata importante perchè la Città di Marsala celebra la Patrona, la Madonna della Cava ma anche il giorno in cui l’ex procuratore della Città lilybetana avrebbe compiuto 84 anni. Il Museo tende alla conservazione della memoria e alla restituzione di un luogo che per 6 anni è stato il luogo di lavoro di Paolo Borsellino a Marsala, necessario per rafforzare un ricordo che è naturalmente vivo, ma che può diventare anche visibile e tangibile.