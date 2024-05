Protezione Civile, a Marsala consegne di derrate ai bisognosi

L’Associazione Volontariato e Protezione civile Marsala ODV di Marsala, con sede in via dello Sport,11, oltre ad effettuare trasporti sanitari e servizi sociali, svolgono anche iniziative di pronto intervento al fine di contrastare le situazioni di povertà ed emergenza sul territorio grazie al consolidamento di un rapporto di collaborazione con il Banco delle Opere di Carità. A partire dalla prima settimana di giugno, con cadenza mensile, avverrà la consegna delle prime confezioni di derrate ad oltre 180 nuclei familiari (500 persone circa) che si trovano in condizione di grave disagio economico, del territorio del Comune di Marsala.