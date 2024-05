Pallamano Scuola, i cadetti della “Mazzini” di Marsala campioni d’Italia

I cadetti dell’Istituto Comprensivo “Mazzini-Cavour” di Marsala, guidati dai docenti Antonino Alagna e Tania Tito, si aggiudicano il titolo di Campioni d’Italia di Pallamano. All’insegna dello sport e dell’amicizia si sono svolte dal 14 al 17 maggio a Palermo le finali nazionali delle competizioni sportive scolastiche di pallamano 2023-2024 alle quali hanno partecipato alunne e alunni delle scuole secondarie di primo grado. L’argento per i cadetti l’Istituto Grosseto 6 di Grosseto, bronzo all’I.C. Mestica Cingoli di Cingoli. Per le cadette, il terzo posto del podio è stato conquistato dall’Istituto Comprensivo Margherita Hack di Palermo guidate da Ninni Aragona e Cristina Campisi. Al secondo posto l’I.C. 6 Ciari di Padova e sul gradino più alto le cadette dell’I.C. Merano Maia Alta di Schenna. Gli studenti e sportivi marsalesi hanno quindi ben figurato a livello non solo regionale ma anche nazionale.