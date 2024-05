Regionali kickboxing, primi posti per il marsalese Team Biondo

Si è svolta a Misilmeri l’ultima tappa della tre regionali di kickboxing, per la qualificazione alle Nazionali di Roma. Il Team marsalese Biondo con Giovanvito Sciacca, Gaetano Pavia, Giovanni Calamia e Vito Cristian Sciacca nelle discipline kick light, k1 e boxe, portando un medagliere di primi posti. Adesso gli atleti si preparano per la tappa nazionale di Roma, al fine di partecipare ai Mondiali di Carrara nell’ottobre prossimo. “Sono sempre più orgoglioso dei miei atleti per gli ottimi risultati, si sono classificati dopo esserci confrontati con ragazzi provenienti da tutta la regione”, afferma il Maestro Biondo.