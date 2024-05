Alla Festa dell’Europa di Parigi il libro del marsalese Giovanni Teresi

Il libro “La trama del tempo”, versione in lingua francese (“La trame du temps”) dello scrittore marsalese Giovanni Teresi, ha partecipato alla Festa dell’Europa del 4 maggio 2024 a Parigi. Il libro è stato esposto nello stand dell’Association Rencontres Européennes – Europoésie di Parigi, presieduta da M. Joël Conte. Lo stand è stato allestito davanti al Municipio dell’XI Arrondissement. L’Europa è stata rappresentata con poesie ed opere di molti poeti europei contemporanei, da Nadine Beauclercq, Marc Honnay e Iocasta Huppen del Belgio, Alexandra Ivoylova della Bulgaria, Mélanie Lafonteyn della Spagna, Mata Papaioannou e Mélita Toka-Karachaliou della Grecia, Alice Machado e Zlatka Timonova del Portogallo, Mesut Senol della Turchia e Teresi per l’Italia.

Molti i poeti rumeni fra i quali il Prof. Dorel Cosma. “I parigini hanno mostrato grande interesse per l’aspetto culturale dell’Europa presentato attraverso le raccolte e le opere tradotte in francese. Gli scambi culturali sono stati fondamentali per comprendere l’importanza dei legami tra i poeti e gli artisti europei”, afferma lo scrittore marsalese.