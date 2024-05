Come avevamo anticipato giorni fa, sono stati avviati i lavori di riqualificazione dell’area compresa tra la via Giuseppe Verdi, via Emanuela Loi e il Lungomare Mediterraneo. L’intervento di riqualificazione della zona portuale, finanziato con fondi del PNRR per circa 2 milioni di euro vedrà la demolizione di vecchi ruderi e del muro di cinta compreso fra le vecchie abitazioni della zona porto e l’ex stabile dell’Aci che chiudevano la vista al mare e la nascita di una zona pedonale con verde e arredo urbano di nuova generazione. Sul posto in sopralluogo si sono recati il sindaco Massimo Grillo, il deputato regionale Stefano Pellegrino e la neo assessora comunale Maria Donatella Ingardia. “Con l’abbattimento di questo vecchio muro di cinta di fatto restituiamo una vista sul mare perduta da decenni – precisa il primo cittadino -. Finiti i lavori l’area si trasformerà in una delle zone più belle della costa, dove sarà possibile passeggiare e sostare per i turisti, i giovani e le famiglie marsalesi”.

Il progetto di riqualificazione è stato redatto da Itinera Lab degli architetti Giovanni e Domenico Nuzzo. Grillo ha anche fatto sapere che nei prossimi mesi sarà la volta della riqualificazione della zona limitrofa al Monumento ai Mille (sempre chiuso e in stato di abbandono) e al Parco della Salinella nei giorni scorsi al centro dell’attenzione mediatica dopo un servizio televisivo nazionale.