All’Itria di Marsala si festeggia Santa Rita, torna il corteo storico

La Chiesa Santa Maria dell’Itria torna a celebrare Santa Rita da Cascia. Da domenica inizia il Triduo dei festeggiamenti; alle 19 al Teatro Impero verrà presentato il Musical su Rita da Cascia. Mercoledì giornata di festa con le sante messe alle ore 8, 9, 10.30, 12 e 18. Alle 17.30 avrà inizio la processione che percorrerà questo itinerario: Piazza Sant’Agostino, Largo Padre Elia con sosta e celebrazione della santa messa presieduta dal parroco di San Giovanni Maria Vianney Don Vito Buffa. A seguire uscirà dalla Chiesa il corteo storico che narra la vita di Santa Rita. Poi la processione riprenderà verso Piazza Sant’Agostino, via Itria, Libertà (lato sinistra), On. A. Spanò, via Roma (lato destro), via M. Nuccio, via Mazzini (lato destro), Piazza del Popolo, via Vespri, Garibaldi, Piazza Loggia, via XI Maggio, Piazza Matteotti, via Itria e ritorno.

Durante la messa i partecipanti al corteo storico – organizzato da Angelina Brignone – si prepareranno indossando i vestiti cuciti da una decina di sarte volontarie. Sul palco saliranno i personaggi, più di cento, compresi i tamburinai. La vita di Santa Rita verrà ripercossa in tre quadri: Rita bambina, Rita moglie e madre, Rita entra in convento. Di sera ci saranno anche giochi pirotecnici. Grande il lavoro delle sarte che dallo scorso anno ad oggi hanno realizzato più di 100 abiti e grande la disponibilità di Padre Vincenzo Consiglio che ha permesso la realizzazione del corteo.