“Morsi & Sorsi di libri” torna a Marsala e apre con Sigfrido Ranucci

Torna l’edizione 2024 di “Morsi & Sorsi di libri”, la rassegna culturale e letteraria promossa a Porta Nuova da ‘morsi & sorsi… di Sicilia’ e Lillo Gesone con Libera Marsala Circolo “Vito Pipitone”, Libreria Mondadori e “Il Rumore delle idee”. Cinque incontri dal 20 maggio al 21 giugno 2024, in cui le voci autorevoli del giornalismo televisivo d’inchiesta, della politica e dell’attualità italiana presentano i loro ultimi lavori editoriali. Si inizia lunedì 20 maggio eccezionalmente alle ore 21, con Sigfrido Ranucci, volto di Report in onda su Raitre.

Ranucci presenterà l’ultimo romanzo “La scelta” (edito da Bompiani) che racconta il cammino che lo ha condotto sin qui; lo fa scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo. Da queste pagine emerge l’autoritratto coraggioso di un uomo che, nonostante la pressione costante della realtà nei suoi aspetti più duri, non cede al cinismo, non smette di chiedersi e di chiederci: “Qual è la scelta giusta?”. Ranucci dialogherà con Salvatore Inguì, referente provinciale di Libera. Sponsor dell’iniziativa: Cantine Fina, Assud Cucina Mediterranea, Castellinarea, ABR Teloni di Antonino Bruno Rallo, Baglio Diar. Media partner: itacanotizie.it, Marsala C’è e Marsala Live.