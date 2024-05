Imperial Brands lancia iSENZIA e continua a crescere in Italia

MILANO (ITALPRESS) – Soddisfare le esigenze dei consumatori moderni attraverso l’innovazione e il costante sviluppo di prodotti di eccellenza: è l’obiettivo per il 2024 di Imperial Brands Italia, che nel corso di un evento immersivo a Milano, denominato “Feel The Flavours”, ha lanciato iSENZIA, una nuova gamma di prodotti fruttati e mentolati e con zero tabacco, adatti per tutti i dispositivi Pulze.“Ad un anno dal lancio di Pulze 2.0, lo svelamento di iSENZIA, i nostri stick con nicotina e zero tabacco, è frutto dell’innovazione a cui Imperial Brands tende costantemente e riflette un ulteriore importante passo in avanti nella strategia di crescita in Italia, uno dei mercati più importanti in Europa per la categoria dei prodotti di nuova generazione senza combustione e a potenziale rischio ridotto – afferma Armando Frassinetti, Market Manager di Imperial Brands Italia -. I nuovi stick iSENZIA sono realizzati con un’esclusiva miscela a base di tè Verde e Oolong, con tecnologia delle capsule nel filtro e disponibili in quattro gusti: puntiamo così a rafforzare la nostra presenza nel mercato e ad anticipare le esigenze dei consumatori adulti. La rivoluzione di Pulze continua a vivere nella volontà di parlare a tutti i nostri clienti che desiderano più opzioni tra cui scegliere, con un’offerta ancora più completa e di qualità e un’azienda produttrice affidabile e orientata al miglioramento continuo”.

