Precipita da una pala eolica a Salemi, perde la vita un operaio di 33 anni

Ancora un tragico incidente sul lavoro in Sicilia. A perdere la vita è un giovane operaio di 33 anni, Giovanni Carpitelli, originario di Benevento. L’uomo è precipitato da 30 metri circa all’interno di una pala eolica, durante le operazioni di manutenzione, presso il Parco Erg 69, di recente realizzazione.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Trapani si stanno occupando delle operazioni di recupero del corpo. Sul posto è presente personale del 118 e si attende l’arrivo del medico legale e del magistrato di turno.

Il drammatico episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, in contrada Ranchibilotto, a Salemi. La richiesta di intervento è giunta ai Vigili del Fuoco alle 15.15. Sul posto sono giunte due squadre, provenienti dal distaccamento di Salemi e dalla Centrale del Comando provinciale di Trapani, oltre a personale SAF

L’intervento di recupero da parte dei vigili del fuoco si presenta difficoltoso in considerazione dell’altezza elevata (circa 48 metri), dove il corpo di Giovanni Carpitelli si é fermato dopo la caduta.

La pala eolica da cui è precipitato il giovane operaio (la numero 3) è alta, complessivamente, 112 metri. La ditta in sub-appalto che si occupa delle operazioni presso il citato impianto è la IVPC Service srl di Napoli.