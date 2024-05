La cantautrice Maria Angeli pubblica il nuovo singolo “Mi fai Volare”

On air da venerdì 3 maggio “Mi fai Volare”, il nuovo singolo della cantautrice romana Maria Angeli. Mi fai volare arriva subito dopo il successo del brano Bette Davis – nato da una collaborazione con il regista e produttore Andrea De Sica – incluso nella colonna sonora delle serie tv Baby e Le indagini di Lolita Lobosco. Il brano è un mix scanzonato di suoni elettronici e registrazioni live di ispirazione pop, che ci conduce con leggerezza, fin dalle note di apertura, lungo un viaggio interiore di riscoperta e sorpresa, fino al ritornello che risuona di primavera. Maria Angeli canta di un risveglio emotivo dopo un lungo inverno del cuore, che torna a battere per un sentimento vivace e nuovo.

Ascolta Mi fai Volare su Spotify:

Si incastonano con maestria alla musica le immagini animate appositamente realizzate dall’artista Sirai Bucarelli per il videoclip, in un susseguirsi ipnotico di suggestioni cangianti in cui i volti si tramutano in paesaggi e le figure racchiudono corolle di fiori, cieli e mari. Mi fai volare, scritto e prodotto da Maria Angeli, è il primo brano di un progetto più ampio scritto completamente in italiano dalla cantautrice, nota, invece, per le sue creazioni in inglese che la portano spesso a collaborare con i DJ/Produttori Neverdogs.

È il caso del recente remix di Piece of My Heart, tratto dal suo ultimo album Anyhow, un Deep-House Downtempo che porta la mente a perdersi nelle atmosfere incalzanti della sua voce. Mi fai volare è stato registrato live a Roma al Toto Sound Studio con la partecipazione di Andrea Filippucci alla chitarra, Francesco De Palma al basso, Fabrizio Boffi alla tastiera/synth, Giampaolo Scatozza alla batteria, mix e mastering di Eugenio Vatta.

Mi fai volare il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=F4tcdaixjuY

Maria Angeli, nata nella città eterna da una famiglia di rinomati artisti e filmmaker, è destinata fin da piccola all’arte e alla musica, alla quale si dedica formandosi nelle migliori scuole di arti di Roma e Londra, dove si trasferisce all’età di diciassette anni. Partecipa a diverse produzioni teatrali, cortometraggi e campagne pubblicitarie per poi dedicarsi dal 2001 al cantautorato e alla scrittura di musica e testi.

La sua voce evocativa e sensuale, tra elektro-house e deep-house, la porta ad avere collaborazioni eccellenti con il dj e produttore svedese Pawel Kobak (“You Got Me” e “Looking After No.1”e l’EP “Sphinx”). Con il dj e produttore inglese KosmetiQ (album “Elektric Red”, con tre brani tra cui “Modern Life”, finito nella Top-Ten U.K. Upfront Club Chart gli EP “Coffee groves” e “The Pleasure” e l’EP “Fall for you” (Um Records).

Il 2011 è l’anno della sua prima produzione “7 Billion”, scritta con il compositore e chitarrista Bruce Lister e registrata presso Britannia Row Studios, carica di atmosfere folk blues e country, con un remix di Nightmares on wax e le collaborazioni di Mark Cherrie, Gabriella Swallow e Lizzie Ball.

Lo stesso anno inizia la collaborazione con i dj e produttori Neverdogs, (singoli “No Reflection”, “Deep Like You” e “Atlantis”).

Nel 2015 collabora con Andrea Pellizzari per la sua etichetta Villahangar Records (“Piece of my heart”, col remix del dj e produttore Mavee aka Matt Sawyer, con cui collabora anche per “Tomorrow”, poi “Take me back” e “Always Dreamed” con il produttore Airbas).

Nel 2019 il singolo “Bette Davis” realizzato in collaborazione con Andrea de Sica diviene parte della colonna sonora dell’acclamata serie Netflix “Baby”, riscuotendo un rilevante successo.

Nel 2021 Maria Angeli pubblica il suo nuovo album “Anyhow” , con l’arrangiamento e la produzione del compositore Andrea Filippucci e la partecipazione di Francesco de Palma per il brano “Caught up in a Rush”, Alessandro Omiciuolo, i Layer Bows, Filippo de Laura e con il mixaggio e mastering di Eugenio Vatta.

